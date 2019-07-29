В Киеве хотят освободить СБУ от функций борьбы с коррупцией

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о намерении властей реформировать структуру правительства страны, в том числе СБУ.

«СБУ должна стать более мощной, но в одной ключевой сфере – это контрразведка. И нужно убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическую сферу и борьбу с коррупцией», – цитируют «‎РИА Новости» слова Александра Данилюка со ссылкой на «‎24 канал».

РБК отмечает, что Александр Данилюк считается одним из претендентов на пост председателя кабмина. В интервью украинскому телеканалу политик поделился мнением, что структура правительства должна стать компактной – не более 12-13 министров. Число министерств Данилюк предлагает урезать за счет объединения ведомств, в том числе слияния Минэкономразвития и Минфина, а Минздрава – с Министерством социальной политики.