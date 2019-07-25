Путин снял с Турции санкции, касающиеся взаимных поездок

Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации, речь идет о частичном возобновлении соглашения между странами об условиях взаимных поездок граждан России и Турецкой Республики. Согласно новому указу, из-под ограничений выведены граждане Турции как со служебными, так и со специальными паспортами, причем независимо от целей их поездки в Россию. Отмечается, что санкции аннулируются, только если турецкая сторона ответит взаимностью.

Санкции в отношении Турции были введены в декабре 2015 года, они стали ответом на атаку турецкими военными российского бомбардировщика Су-24 в ноябре того года в небе над Сирией. В результате был запрещен ввоз ряда сельскохозяйственных товаров из Турции, запрещены продажи путевок в Турцию, а также отменено чартерное авиасообщение.

В июне 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Путину письмо с извинениями, где выразил соболезнования семье погибшего российского пилота. После этого многие из введенных ограничений были отменены.