Президент Туркмении опроверг свою смерть звонком в Узбекистан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, слухи о смерти которого не утихают несколько дней, поздравил с 62-летием главу Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Как сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на сайт узбекского лидера, 24 июля состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиеева с Гурбангулы Бердымухамедовым. После поздравления президент Туркмении обменялся с коллегой мнениями о международной и региональной политике.

Первое сообщение о смерти Бердымухамедова появилось в социальных сетях 20 июля. Эту информацию подтвердил политолог Аслан Рубаев. Однако в администрации президента по сей день называет данные утверждения абсолютной ложью.

Гурбангулы Бердымухаммедов возглавляет страну с конца 2006 года и трижды переизбирался на свою должность с подавляющим перевесом голосов. Туркмения считается одной из самых недемократичных стран мира, а ее президенту при жизни установлено большое количество памятников и скульптур.