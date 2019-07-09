Президент Грузии призвала Россию "не поддаваться эскалации"

Саломе Зурабишвили, президент Грузии, попросила российские власти не обострять отношения между странами.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Госдума попросила правительство ввести санкции против Грузии.

Во вторник, 9 июля, на брифинге в Тбилиси президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к российским властям, передает ТАСС. «Призываю руководство России не поддаваться эскалации. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию сил, охарактеризованных ей же как радикальные, и тем самым будет способствовать их деструктивным целям», — сказала она.

Кроме того, президент призвала к протестующих в Тбилиси к деэскалации, подчеркнув, что некоторые их действия ставят под угрозу стабильность в стране.