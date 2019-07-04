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"Новым единороссам" перед выборами разрешили конструктивную критику власти

Политика
13:33, 04 июля 2019

Руководство «Единой России» посоветовало своим кандидатам в регионах не «лебезить» и не врать перед выборами.

Как передает РБК, кандидатам-единороссам поступили рекомендации о том, как себя вести во время избирательных кампаний в регионах.

Отмечается, что эти рекомендации были разработаны по итогам второго обучающего модуля в Высшей партийной школе «Единой России», они не являются обязательными к исполнению, но должны представлять интерес для партийцев.

Так, стратегической целью партии называется задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму. Для формирования нового образа кандидата-единоросса предлагается, в частности, давать участникам выборов право на конструктивную критику власти. При этом штабам рекомендовано оказывать максимальную медийную поддержку «наиболее ярким и перспективным "новым единороссам"».

Кроме того, в документе есть несколько пунктов о том, как вести себе с избирателями кандидатам не стоит. В частности, партийцам «ни в коем случае» не рекомендуется врать и уходить от острых вопросов, демонстрировать высокомерие и собственное превосходство в любых проявлениях, отвечать на конкретные вопросы людей «большими формами и цифрами», лебезить, подстраиваться под ситуацию и отказываться от ценностей партии, а также поддаваться на провокации и говорить или реагировать не подумав.

 

Теги: Госдума, "Единая Россия"

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