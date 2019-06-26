В ГД назвали пиар-акцией законопроект о выводе бизнеса из-под действия УК РФ

Госдума вернула законопроект, предлагающий вывести бизнес из-под действия статьи 210 УК РФ, автору.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Уточняется, что законопроект, предлагающий вывести бизнесменов из-под действия статьи об организации преступного сообщества, вернули автору, депутату-одномандатнику Рифату Шайхутдинову из-за отсутствия отзыва правительства.

«С учетом того, что нет отзыва, который требуется законом, предлагаю его [законопроект] просто вернуть. Здесь вопросов никаких нет. Будем считать, что его пиар-акция удалась», — сказал глава комитета Павел Крашенинников.

Ранее о необходимости вывести бизнес из-под 210-й статьи УК РФ заявил президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии». Он подчеркнул, что под действие статьи может попасть совет директоров любой компании.