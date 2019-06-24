Войска Центрального военного округа привели в боевую готовность по указу Путина

Президент РФ Владимир Путин начал внезапную проверку боеготовности в войсках и силах Центрального военного округа.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. Уточняется, что по решению верховного главнокомандующего с 6:00 утра 24 июня в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа.

Кроме этого, в боевую готовность приводятся часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Проверка продлится до 28 июня и пройдет на 35 полигонах РФ,