Максим Ликсутов срывает запуск искусственного интеллекта, который Собянин обещал президенту

«Карманный» интегратор Дептранса Москвы уже заработал полмиллиарда, но хочет еще - на распознавании лиц.

Две недели назад на совещании по развитию искусственного интеллекта в присутствии президента РФ Сергей Собянин пообещал в 2019 году запуск системы распознавания лиц на 200 тыс. камер видеонаблюдения в столице. Совещание состоялось в Сбербанке, где президенту была показана работа системы VisionLabs, успешно протестированная в московском метрополитене.

Казалось бы, есть протестированное решение, есть политическая воля запустить проект - что осталось?

Скорейшему запуску системы мешает позиция заместителя мэра и руководителя Департамента транспорта Максима Ликсутова и желание заработать на обещании мэра президенту.

Суть предложенной Дептрансом Москвы концепции состоит в том, что, якобы, для независимости от одного поставщика создается мультивендорная система с несколькими поставщиками решений по распознаванию лиц (VisionLabs, NtechLab, Tevian, Видеотэк, Synesis). Но при этом создается единая платформа с общим детектором лиц, к которому подключается каждый из вендоров.

По сути, с единой платформой руководитель Дептранса добивается от задачи мультивендорности обратного - поставить город в зависимость от, судя по всему, близких к нему компаний.

Чтобы это понять, можно приглядеться к компании «СтандартПроект», которая, очевидно, является истинным бенефициаром предложений Ликсутова. Генеральный директор Григорий Панаэтов по сути занимается разработкой проекта и присутствует на всех совещаниях посвященных его развитию.

Малопримечательная компания «СтандартПроект», основанная 4 года назад, за последние время, согласно базе СКРИН.Контрагент, заключила договоров на 347,5 млн рублей с ГКУ ЦОДД (Центром организации дорожного движения - организация, подведомственная Департаменту транспорта Москвы).

Учредителем этой компании выступает некая Анна Билая, которая также является владельцем компании ООО «Технический консалтинг». Эта компания также работала с ГКУ ЦОДД и Московским метро (контракты более чем 50 млн. руб.). Иногда единственным ее конкурентом на конкурсе выступал тот же «СтандартПроект».

Генеральным директором ООО «Технический консалинг» является Ольга Журубович, которая выступает учредителем АО «Мегаполис», заключившего за последние два года контрактов с ГКУ ЦОДД еще на 178 млн руб. Надо ли добавлять, что конкуренцию на тендерах периодически опять составлял «СтандартПроект». При любом решении закупочной комиссии деньги из московского бюджета, похоже, высасывала одна и та же команда.

Как мы видим, группа связанных юридических лиц за последнее время организовала контракты на различные работы по ИТ для структур, подведомственных Департаменту транспорта Москвы, на более чем полмиллиарда рублей. Аффилированность налицо.

И это не единственный случай, когда под контролем Ликсутова наносится ущерб городу и репутации мэра. Достаточно вспомнить историю с введением в московских дворах платных парковок, в ходе которой выяснилось, что тендеры столичного департамента транспорта раз за разом выигрывает компания «Нау! Инновейшнз» из родной для господина Ликсутова Эстонии.

Другой пример – уборка едва ли не всех объектов московского транспорта, включая метрополитен. Многомиллиардные контракты на эту работу раз за разом достаются компании «ТОП-Сервис», опять же через эстонских посредников связанной с главой московского Дептранса. Качество уборки, что важно, оставляет желать лучшего.

И даже «Аэроэкспресс», на котором, собственно говоря, Максим Ликсутов и въехал в московское правительство, постоянно попадается на коррупционных схемах. Несколько лет назад эта компания получила из федерального бюджета компенсацию на сумму в 1,5 млрд. руб, грубо нарушив при этом российское законодательство. Ее топ-менеджеров даже уличили в коммерческом подкупе, но и до сего дня «Аэроэкспресс» остается монополистом в сфере скоростных перевозок в аэропорты, и никакой альтернативы на этом рынке не предвидится.

Предложение Дептранса Москвы по созданию мультивендорной системы по распознаванию лиц вызывает вопросы практически у всех специалистов. Если перевести с технического на русский, мультивендорность и создание частным игроком единой платформы, по сути, друг другу противоречат. Более того, создание подобного решения может растянуться на несколько лет.

Однако Ликсутова эффективность системы не волнует, ведь лучше под эгидой создания платформы перенаправить часть бюджета очередному близкому с ним подрядчику.

Интересна в то же время и позиция другого подразделения мэрии - Департамента информационных технологий г. Москвы, курируемого заместителем мэра Натальей Сергуниной. ДИТ Москвы управляет городской системой видеонаблюдения, к которой подключены все подъездные камеры столицы.

Изначально ДИТ Москвы вел переговоры с ведущими российскими интеграторами, такими как «Ситроникс» и «Ростелеком». Они могли бы договориться с ведущими компаниями в области распознавания лиц и создать мультивендорное решение, которое действительно соответствовало бы мировым стандартам работы. Однако почему-то ДИТ Москвы отказался от работы с лидерами отрасли, поддержав систему им. Ликсутова и «СтандартПроекта».