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Мэр города в Якутии добился "опровержения" пародии на себя

Политика
17:01, 29 мая 2019

Мэр города в Якутии заставил местного депутата опровергнуть сведения, которые тот «распространил» в шуточном номере.

Глава Вилюйска Нюргустан Афанасьев добился через суд признания диффамацией, порочащей его честь и достоинство, содержания сценки в формате КВН, где его изображал депутат местного совета Николай Харлампьев.

В сети появилось видео, на котором Харлампьев признает, что «использовал его [Афанасьева] фотографию и имя без его согласия» и «публично опровергает сведения... такие как: Афанасьев Нюргустан Владимирович не является суперменом, не делает селфи, не ходит к гадалкам, и в нашем городе нет много собак».

Харлампьев подчеркивает, что в номере на январском капустнике «не были использованы какие-либо юмористические стили в ненормативной лексике, то есть не было похабщины или так называемого черного юмора» и что во исполнение решения суда делает свое заявление «публично, перед населением и работниками администрации города Вилюйск»:

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