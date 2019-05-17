Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в пятницу, 17 мая, получил украинское гражданство.

Об этом Пономарев написал в своем Facebook. «Сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственным интересам», — сказано в сообщении бывшего депутата.

Напомним, Пономарева лишили мандата досрочно в 2016 году. Во время голосования в Государственной думе РФ по вопросу о присоединении Крыма Пономарев был единственным депутатом, кто выступил против.