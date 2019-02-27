Работника шведской компании задержали по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Сотрудника одной из шведских высокотехнологичных компаний подозревают в вербовке офицером российской разведки.

Как сообщается на сайте Службы государственной безопасности Швеции (СЭПО), вербовка была осуществлена не позднее 2017 года, а задержанию подозреваемого предшествовало тщательное расследование.

Отмечается, что задержанный является сотрудником одной из шведских высокотехнологичных компаний, которые в последнее время привлекают усиленный интерес со стороны иностранных разведок.

«Угроза для Швеции в последние несколько лет усилилась, а технологическое развитие привело к активизации поддерживаемого государством кибер-шпионажа. В то же время продолжается сбор информации традиционным путем, то есть с помощью агентов. Комбинация этих методов обеспечивает широту и глубину проникновения при сборе секретной информации», — рассказал глава контрразведывательного подразделения СЭПО Даниэль Стенлинг.