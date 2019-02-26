Горсовет Видного лишил Павла Грудинина депутатского мандата

Экс-кандидата в президенты РФ и гендиректора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина лишили депутатского мандата.

26 февраля Совет депутатов городского поселения Видное в Подмосковье организовал внеочередное собрание и лишил Павла Грудинина мандата. За это проголосовали 11 депутатов из 13 присутствовавших.

Председатель городского совета депутатов Игорь Коршаков сообщил, что такое решение связано с представлением прокуратуры. Раскрывать подробности он отказался. «Это персональные данные. Мы даже заседание совета депутатов провели закрытое в связи с тем, что там были озвучены персональные данные», – цитирует Коршакова РИА «Новости».

В феврале горсовет Видного снял Грудинина с должности председателя. Этот пост он занимал с 2017 года.

Напомним, на президентских выборах 2018 года Грудинин занял второе место, набрав около 12% голосов.

В прошлом году акционеры «Совхоза имени Ленина» подали на Грудинина в суд. Они требовали взыскать с него свыше двух миллиардов рублей из-за сделки 2008 года. В феврале 2019 года суд встал на сторону политика.