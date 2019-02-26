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Марш Немцова объединил необъединимых

Политика
«Собеседник» №07-2019

фото: Андрей Струнин // Sobesednik.ru
фото: Андрей Струнин // Sobesednik.ru

Со дня убийства Бориса Немцова прошло четыре года. Но фраза «Убит Борис Немцов» до сих пор звучит дико, поверить в это сложно. Именно поэтому марш его памяти, прошедший в воскресенье, 24 февраля, вновь собрал несколько десятков тысяч человек в столице и других российских городах.

Проход к месту сбора демонстрантов по уже сложившейся традиции преграждали оранжевые снегоуборщики. Возможно, один из них закрыл 27 февраля 2015 года момент убийства от видеокамер. Возле рамок выстроилась внушительная очередь – молодежь и старики, вполне благополучные с виду люди и те, кому явно приходится жить в режиме жесткой экономии.

– Я ни на секунду не сомневаюсь в том, что убийство Немцова – политическое, что это заказ и что истинного заказчика мы узнаем, только когда уйдет Путин, – поделился Николай, предприниматель из Подмосковья. На акцию он специально приехал из области. – Хотя все мы, полагаю, догадываемся, кто это. И этот марш – единственный способ напомнить тем, в Кремле, что мы об этом не забываем. 

Еще, пожалуй, никогда марш памяти Немцова не объединял столько совершенно, казалось бы, несовместимых представителей политических сил. Бок о бок стояли анархисты, националисты, партия «Яблоко» и колонна либертарианцев с портретами убитых политиков, журналистов и правозащитников. Как предположил Дмитрий Гудков, все потому, что тюрьма и Центр «Э» не особенно обращают внимание на политические взгляды. Бросалось в глаза и то, что портретов самого Бориса Немцова на этот раз было ощутимо меньше, чем в прошлые годы. Зато не было недостатка в портретах политзаключенных – как резонансных вроде Олега Сенцова, так и мало кому известных. Уже привычные лозунги на этот раз звучали громче и жестче. В голосах людей чувствовались злоба и решительность.

– Марш стал не просто памятной акцией, но и возможностью выйти на улицу и высказать в лицо власти все, что накопилось, – поделилась Анастасия, москвичка средних лет. – Смерть Бориса Немцова стала символом беспредела и беззакония, которые творятся в стране.

Количество ограждений в этот раз было беспрецедентным: Бульварное кольцо ими просто ощетинилось, то и дело в глаза бросались толпы росгвардейцев. Власти в день памяти политика додумались даже до того, чтобы перекрыть Большой Москворецкий мост, в народе давно называемый Немцовым мостом. Просто подойти к месту убийства оказалось непростым квестом – пришлось сделать изрядный крюк, то и дело натыкаясь на полицейских. Из раций сотрудников, стоящих на мосту, слышалось: «Пропускать не больше чем по трое». Да и на марш попали далеко не все желающие. Около 14:15 (марш начался в 14:00) полиция начала демонтировать рамки на Страстном бульваре и полностью перекрыла проход. Около тысячи человек оказались отсечены от колонны. 

Как сказал один из участников акции, Борис Немцов – герой уже просто потому, что погиб за нашу с вами свободу. Так вот, Борис Ефимович, с тех пор, как вы ушли, свободы в России стало еще меньше.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2019 под заголовком «Марш Немцова объединил необъединимых».

Теги: Немцов

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