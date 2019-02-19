Матвиенко не прогуляет Путина: "последний звонок" для спикера Совфеда еще не прозвучал

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко едва не прогуляла президентское послание Федеральному собранию.

На 20 февраля у спикера наметилась комфортная командировка в Юго-Восточную Азию, которую почему-то оказалось невозможно отложить даже на пару-тройку часов скучного творчества президентских спичрайтеров. Так что возникла угроза, что во время послания Дмитрий Медведев будет спать в одиночестве.

По словам самой Валентины Ивановны, визит был давно согласован с МИДом, да и в администрации президента ей рекомендовали не менять дату и ехать. Отказ от визита был бы расценен как «имиджевая потеря для РФ». Общественность стала гадать, что такого страшного в неявке спикера СФ в сей спокойный и довольно дальний регион. Кроме того, Матвиенко, как ни крути, числится третьим номером в местной табели о рангах. И непонятно, с чего вдруг ею так вольно распоряжается администрация и тем более МИД. К тому же протокол велит открывать совместное заседание палат парламента именно главе сената.

«Такое может быть только в одном случае: если третий человек в стране занимает декоративную должность, если он только числится третьим, а на самом деле не входит уже даже в первую сотню», – резюмирует телеграм-канал «Незыгарь».

По слухам, просочившимся из рекреационных зон сочинского форума, перед Матвиенко замаячил заслуженный отдых или почетная должность президентского посланника в Китае или Японии. В кулуарах Госдумы обсуждают, что причиной грядущей пенсии стало дело Арашукова, да и возраст уже подходящий.

– Больше похоже на то, что внутриполитический блок Кремля в этом году решил обойтись без четкой концепции оглашения послания, – считает политолог Иван Преображенский. – Даже дата была выбрана ситуативно, без согласования графика главы государства с ведущими действующими лицами. Неудивительно, что Валентина Матвиенко оказалась «за границей» в этот день.

По мнению эксперта, который напоминает, что о почетной отставке Матвиенко с поста спикера СФ на должность полпреда президента в Китае заговорили далеко не вчера, отсутствие Матвиенко на послании было бы «последним звонком» в ее политической биографии.

Может, поэтому в последний момент было решено, что спикеру на послании быть. Видимо, «имиджевые потери» не так страшны для РФ, как лично для Матвиенко.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №06-2019 под заголовком «Валентина Матвиенко не прогуляет Путина».