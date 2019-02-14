Речь Медведева о любви встретили аплодисментами в Сочи

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил участников Российского инвестиционного форума с 14 февраля.

Завершая пленарную сессию Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи с 14 по 15 февраля, глава российского правительства назвал любовь важной частью жизни.

«Работы непочатый край, но мы в то же время не должны забывать о том, что мы живем здесь и сейчас. По-разному относятся к соответствующему дню, но, действительно, любовь – очень важная часть нашей жизни», – сказал Медведев и поздравил присутствующих с Днем святого Валентина. Ему ответили аплодисментами.