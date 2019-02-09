Дональд Трамп сообщил о запланированной встрече с Ким Чен Ыном

Президент США заявил, что его представители договорились с представителями КНДР о встрече с Ким Чен Ыном.

Об этом политик написал в своем twitter-аккаунте. По словам Трампа, его люди для обсуждения будущей встречи двух лидеров провели переговоры в Северной Корее.

«Это произойдет в Ханое 27 и 28 февраля. Я с нетерпением жду встречи с председателем Кимом и продвижения дела мира!» — написал президент Соединенных Штатов.

Ранее Трамп уже встречался с северокорейским лидером: это произошло летом 2018 года в Сингапуре.