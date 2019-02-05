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Организаторы превратят марш памяти Немцова в Москве в политическую акцию

Политика

Муниципальный депутат Илья Яшин заявил, что уведомление о проведении марша памяти Бориса Немцова направлено в мэрию Москвы.

Как передает «Эхо Москвы», в этом году традиционный марш памяти оппозиционера Бориса Немцова станет «полноценным маршем оппозиции с политическими требованиями к власти».

По словам одного из организаторов марша, муниципального депутата Ильи Яшина, акция состоится 24 февраля, однако предварительное уведомление направлено в мэрию уже сейчас, чтобы было больше времени для согласования мероприятия. 

«Мы ставим вас в известность о том, что в очередную годовщину этого чудовищного преступления намерены провести "Марш Бориса Немцова" в центре Москвы. Эта мемориальная и в то же время политическая акция намечена нами на выходной день, 24 февраля», — говорится в письме организаторов мэру Москвы Сергею Собянину. 

Подчеркивается также, что в подготовке мероприятия решили принять участие многие члены оппозиционных партий и движений, гражданские активисты, правозащитники, деятели культуры и искусства.

 

Теги: Немцов

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