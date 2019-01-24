Путин одобрил идею главы ЦИК о единой базе судимостей

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила главе РФ Владимиру Путину создать единую базу данных о судимостях.

Как говорится на сайте Кремля, Элла Памфилова пожаловалась президенту на трудности при проверке кандидатов не только на выборные должности, но и в саму комиссию. По ее словам, МВД не справляется со всеми поступающими заявками оперативно. Ситуацию могла бы улучшить база данных, по которой можно было бы узнать, есть ли у человека судимость.

Памфилова рассказала, что во время крупных кампаний члены ЦИК обрабатывают до 300 тысяч документов. «Если мы так жестко и требовательно подходим к ним, значит, мы в первую очередь должны жестко и требовательно подходить к членам комиссии», – сказала глава Центризбиркома, отметив, что создание единой базы данных о судимостях является вопросом национальной безопасности.

Путин одобрил идею Памфиловой и предложил начать работу в этом направлении.