ФСО подготовила закон, засекречивающий информацию о закупках ведомства

Федеральная служба охраны (ФСО) после Минобороны и ФСБ предложила засекретить свои закупки.

Как передает газета «Ведомости», Федеральная служба охраны подготовила поправку к закону о государственных закупках, позволяющую проводить торги на закрытых электронных площадках.

Издание отмечает, что в 2017 году по инициативе правительства в качестве меры противодействия антироссийским санкциям закупки в закрытой системе были разрешены Минобороны и ФСБ. Теперь ФСО предлагает добавить в этот перечень и структуры государственной охраны.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что повышение секретности необходимо «в связи с увеличением количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны» и такая мера «позволит обеспечить гарантированное выполнение мер по осуществлению государственной охраны».