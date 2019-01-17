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ФСО подготовила закон, засекречивающий информацию о закупках ведомства

Политика

Федеральная служба охраны (ФСО) после Минобороны и ФСБ предложила засекретить свои закупки.

Как передает газета «Ведомости», Федеральная служба охраны подготовила поправку к закону о государственных закупках, позволяющую проводить торги на закрытых электронных площадках.

Издание отмечает, что в 2017 году по инициативе правительства в качестве меры противодействия антироссийским санкциям закупки в закрытой системе были разрешены Минобороны и ФСБ. Теперь ФСО предлагает добавить в этот перечень и структуры государственной охраны. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что повышение секретности необходимо «в связи с увеличением количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны» и такая мера «позволит обеспечить гарантированное выполнение мер по осуществлению государственной охраны».

 

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Ролдугин
Олег

журналист

Нет ничего плохого в том, чтобы гордиться прошлым. Но это не повод пренебрегать днем сегодняшним. А пока весь мир смотрит в будущее – а мы всеми силами цепляемся за вчерашний день

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В том и ужас советских репрессий, что не причина важна, а цель. Цель же одна – чтобы работала машина страха, ибо террор в переводе это самое и означает. И сейчас он означает то же самое

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Баканов
Константин

обозреватель

Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации


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