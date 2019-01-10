Рогозин пригласит главу NASA в РФ после аннулирования его приглашения в США

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о готовности принять в России главу NASA Джима Брайдестайна.

Об этом Рогозин рассказал в интервью РБК. «Я готов принять главу агентства Джима Брайдестайна в России, нам теперь придется обсудить, как будем жить дальше», — цитирует издание главу Роскосмоса.

Ранее Вашингтон аннулировал приглашение Рогозина в США для обсуждения сотрудничество в космической сфере. Рогозин назвал ситуацию «какой-то чудесной "Санта-Барбарой"». «Все это еще раз доказывает, что прекраснодушная формула "космос вне политики" не работает», — считает он.

Рогозин также добавил, что помимо Брайдестайна в Роскосмос готов пригласить в Россию потенциальных коммерческих заказчиков из США. «Сделаем для них подробную презентацию наших планов и предложим интересные условия совместной работы. Нам теперь есть что предложить нашим партнерам», — подчеркнул Рогозин.