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Лукашенко отказался "наклонять" Москву и "наклоняться" самому

Политика

Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал слухи об объединении России и Белоруссии. 

Как писал Sobesednik.ru, в конце 2018 года Лукашенко обвинил Россию в попытке присоединить Белоруссию под видом «глубокой интеграции» и пообещал сохранить независимость своей страны вопреки всем экономическим трудностям, имея в виду потерю Минском до 500 миллионов долларов в результате налогового маневра в нефтяной отрасли России. Белорусская сторона, напомним, просила у Москвы более 300 миллионов долларов в качестве компенсации за маневр, но переговоры на эту тему зашли в тупик. 

«Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет – об объединении», – заявил Александр Лукашенко на совещании с правительством в четверг, 10 января, в Минске. Подобные разговоры он назвал глупыми и притянутыми за уши. 

Белорусский лидер также призвал не воспринимать отсутствие компенсации от Москвы за налоговый маневр как катастрофу. «Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», – цитирует политика «Интерфакс»

Он потребовал от чиновников не перекладывать эту проблему на плечи налогоплательщиков и заявил, что Белоруссия без проблем сможет заработать те миллионы, которые ей отказывается предоставлять Москва. 

«Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», – сказал Лукашенко о российско-белорусских отношениях, передает «Коммерсантъ».

Теги: Белоруссия

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