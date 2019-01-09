Экс-глава ЦРУ назвал Владимира Путина подарком для НАТО

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал Владимира Путина «самым большим подарком для НАТО со времен окончания холодной войны».

Как передает РБК, генерал в отставке заявил на конференции Raisina Dialogue в Индии, что президент РФ Владимир Путин дал НАТО «новый повод жить». По словам Петреуса, благодаря путинской политике США «остались опорой» для многих мировых стран.

Дэвид Петреус также заявил, что Штаты делают для НАТО гораздо больше, чем остальные члены альянса. По его мнению, администрация президента Дональда Трампа не только продолжает разрабатывать планы по переброске американских военных и техники в Европу, но и занимается развитием НАТО. Он призвал следить за твиттами Трампа, которые являются «нефильтрованными, неотредактированными выражениями командующего и руководителя все еще великой мировой сверхдержавы».

По данным IHS Markit, оборонный бюджет США в прошлом году составил 702,5 миллиарда долларов, России – 51,6 миллиарда долларов, а Китая – 207,6 миллиарда.