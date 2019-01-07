Сторожевик "Пытливый" следит за действиями корабля ВМС США в Черном море

Минобороны РФ заявило, что контролирует действия американского десантного корабля Fort McHenry, зашедшего в Черное море.

Как передает ТАСС, десантный корабль Fort McHenry, на борту которого находятся порядка 500 американских морпехов, зашел в акваторию Черного моря в 21:00 мск 6 января. Утром 7 января он прибыл в румынский порт Констанца.

Отмечается, что корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием, имеет доковую камеру для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

По словам представителей российского Минобороны, за действиями судна ВМС США наблюдает сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».

Подчеркивается, что корабли ВМС США и других стран НАТО регулярно заходят в акваторию Черного моря после начала кризиса на востоке Украины. При этом военные корабли нечерноморских государств могут находиться там не более 21 суток.