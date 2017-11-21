Путин надеется поставить точку в борьбе с боевиками в Сирии

Президент РФ Владимир Путин анонсировал завершение военной операции в Сирии.

Как сообщается на сайте Кремля, Владимир Путин во время встречи с президентом Сирии Башаром Асадом заявил о том, что Россия завершает военную операцию в САР.

«До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается», — приводятся слова российского лидера.

На встрече с руководящим составом Министерства обороны и Генерального штаба ВС России Путин также подчеркнул, что «многое сделано для стабилизации ситуации в Сирии».

«Надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии, хотя понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать», — добавил Путин.