Санкции против РФ продлят до марта 2018 года из-за Украины

Ожидается, что на заседании Совета Европы 14 сентября будет объявлено о продлении антироссийских санкций.

6 сентября в Брюсселе 28 стран-участниц Евросоюза договорились продлить персональные санкции против граждан России и ряда юридических организаций до середины марта. Продление экономических ограничений связывают с ситуацией в Украине, сообщает информагентство Nation News.

Как предполагается, состав фигурантов санкционного списка изменится незначительно. «Четырёх фигурантов уже нет в живых», — рассказал РИА «Новости» европейских дипломат.

Напомним, впервые Евросоюз ввёл санкции против РФ в марте 2014 года после присоединения Крыма к России.