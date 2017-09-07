Политика
Источник: Nation News
08:38, 07 Сентября 2017 Версия для печати

Санкции против РФ продлят до марта 2018 года из-за Украины

Ожидается, что на заседании Совета Европы 14 сентября будет объявлено о продлении антироссийских санкций.

6 сентября в Брюсселе 28 стран-участниц Евросоюза договорились продлить персональные санкции против граждан России и ряда юридических организаций до середины марта. Продление экономических ограничений связывают с ситуацией в Украине, сообщает информагентство Nation News.

Как предполагается, состав фигурантов санкционного списка изменится незначительно. «Четырёх фигурантов уже нет в живых», — рассказал РИА «Новости» европейских дипломат.

Напомним, впервые Евросоюз ввёл санкции против РФ в марте 2014 года после присоединения Крыма к России.

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