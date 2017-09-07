Оппозиционную агитацию к выборам в Москве вытаскивают из ящиков пинцетами

Политик Максим Кац обвинил управы районов Москвы в изъятии оппозиционной агитации из почтовых ящиков.

По мнению оппозиционера, мэрия Москвы финансирует подобную деятельность для того, чтобы уменьшить шансы независимых кандидатов на выборах.

В своем интервью «Дождю» Кац утверждает, что людей для таких задач нанимают местные органы власти. Изъятие каждой листовки вознаграждается, а их учёт ведется в самой управе. Цель такой деятельности якобы заключается в изоляции людей от информации о соперниках «Единой России» на предстоящих выборах.

«Они снимают ящик с крючков, с другой стороны достают агитацию и выбрасывают ее в урну. Или вынимают пинцетами из ящиков», — рассказал Кац. По его словам, листовки «Единой России» при этом остаются нетронутыми.

Однако Кац указывает на крайне низкую эффективность таких мер: «С этим не очень надо бороться, так как они вынимают около 5 % листовок. Как и у всех государственных организаций, эта работа организована совершенно неэффективно. Мы в район кладем около 10 тысяч листовок, а они достают только 500 штук».

Ранее источник, близкий к администрации президента, сообщил «Ведомостям», что вице-мэр Москвы Анастасия Ракова распорядилась не информировать население города о муниципальных выборах, намеченных на ближайшее воскресенье, 10 сентября. В мэрии эту информацию никак не комментируют.