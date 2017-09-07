Политика
11:44, 07 Сентября 2017 Версия для печати

Легитимность как любовь и выборы как брак

«На самом деле легитимность связана с выборами почти никак. Это субъективное принятие власти народом...»
«На самом деле легитимность связана с выборами почти никак. Это субъективное принятие власти народом...»
Фото: Стоп-кадр YouTube

Обозреватель Sobesednik.ru Сергей Ежов — о том, на чем зиждется народная любовь к власти и как ее оформляют юридически.

Политологи спорят о легитимности. Одни уравнивают её с легальностью. Мол, если выборы прошли в правовом поле, то власть легитимна. Другие возражают: одной буквы закона мало, нужна реальная конкурентность и ещё высокая явка.

На самом деле легитимность связана с выборами почти никак. Это субъективное принятие власти народом. Как любовь. А выборы — проставление в загсе штампа в паспорте. Но если любовь ушла, то клятва «в болезни и здравии» обесценивается. Брак юридически может и продолжаться какое-то время, но вот уже без любовной «легитимности».

Вообще рассуждение о политике в юридической плоскости бессмысленно и ошибочно. Как у [Ивана] Вырыпаева, который [в своем открытом письме о «деле Серебренникова»] выводит нелегитимность власти в том числе из незаконной смены правительства в 1917 году. Кто бы драматургу объяснил, что любой режим — это следствие неправовой ликвидации предыдущего.

Одни нормы (в том числе и конституции) перестают действовать — начинают другие. Если бы всегда соблюдались правовые основы дореволюционных режимов, все мировые общества находились бы в сегодня в состоянии архаики.

Что же до российских реалий и попыток впрыснуть в конструкцию власти свежую дозу легитимности, то это походит на употребление виагры. Кратковременный эффект достигнут будет, но импотенция всё равно победит. Естественное старение на этой планете ещё не отменено.

Оригинал текста в Facebook Сергея Ежова.

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