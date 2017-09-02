Политика
08:07, 02 Сентября 2017 Версия для печати

Виктор Янукович стал отцом сразу после бегства из Украины в РФ

Экс-президент Украины Виктор Янукович и его гражданская жена Любовь Полежай воспитывают трёхлетнего сына.

Ранее Sobesednik.ru писал, что бывший президент Украины Виктор Янукович, по данным «Медузы», проживает на государственной даче в подмосковном посёлке Баковка.

«Страна.ua» сообщает со ссылкой на источники в окружении Виктора Януковича, что Любовь Полежай родила в России в 2014 году. «Получается, что покинула она Украину после событий на Майдане, будучи уже на сносях», — делает вывод портал.

В феврале этого года журнал Spiegel сообщил, что Виктор Янукович развёлся со своей женой Людмилой, с которой он был около 45 лет, и проживает с сестрой своей бывшей кухарки. В пресс-службе Януковича опровергли эту информацию.

В первом браке у Януковича родилось двое сыновей — Александр и Виктор, который в 2015 году погиб, провалившись под лёд на озере Байкал.

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