Политика
Источник: Госдеп США
07:11, 01 Сентября 2017 Версия для печати

США предложили РФ закрыть консульство, чтобы не ухудшать отношения

Госдепартамент США в четверг, 31 августа, заявил о том, что Россия должна закрыть консульство в Сан-Франциско.

Как сказано в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США, в ответ на выдворение из России сотрудников американской дипмиссии Вашингтон потребовал от Москвы закрыть консульство РФ в Сан-Франциско (штат Калифорния), используемое консульством здание и еще одно здание, относящееся к консульству в Нью-Йорке. Россия должна выполнить требования США ко 2 сентября.

Госдеп считает, что такая мера позволит достичь паритета (так как у обеих стран будет по три дипмиссии) и избежать дальнейшего ухудшения отношений. При этом сокращать штат дипломатов Вашингтон не требует.

По данным российских СМИ, в МИД РФ уже задумались над ответом США.

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Карпухина Мария

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