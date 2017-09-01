США предложили РФ закрыть консульство, чтобы не ухудшать отношения

Госдепартамент США в четверг, 31 августа, заявил о том, что Россия должна закрыть консульство в Сан-Франциско.

Как сказано в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США, в ответ на выдворение из России сотрудников американской дипмиссии Вашингтон потребовал от Москвы закрыть консульство РФ в Сан-Франциско (штат Калифорния), используемое консульством здание и еще одно здание, относящееся к консульству в Нью-Йорке. Россия должна выполнить требования США ко 2 сентября.

Госдеп считает, что такая мера позволит достичь паритета (так как у обеих стран будет по три дипмиссии) и избежать дальнейшего ухудшения отношений. При этом сокращать штат дипломатов Вашингтон не требует.

По данным российских СМИ, в МИД РФ уже задумались над ответом США.