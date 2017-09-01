Политика
Источник: kremlin.ru
09:07, 01 Сентября 2017 Версия для печати

Путин назвал давление на КНДР бесперспективным и призвал к диалогу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг Северной Кореи балансирует на грани масштабного конфликта.

В преддверии саммита БРИКС Владимир Путин написал статью, которая опубликована на сайте Кремля. В статье президент уделил внимание ситуации, складывающейся вокруг Корейского полуострова.

«Не могу обойти вниманием и ситуацию на Корейском полуострове, которая в последнее время обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта», — написал Путин.

По его мнению, «расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен». Российский лидер призывает решать проблемы путем диалога и не выдвигать предварительные условия.

«Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика — это путь в никуда», — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что Россия вместе с Китаем разработала «дорожную карту» урегулирования ситуации вокруг КНДР.

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