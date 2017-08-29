Политика
Источник: РИА "Новости"
12:46, 29 Августа 2017 Версия для печати

В ГД хотят разрешить переносить начало учебного года на октябрь

Депутаты из ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий муниципалитетам переносить 1 сентября.

Как сообщает РИА «Новости», авторами законопроекта выступили депутаты от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Вадим Деньгин. Парламентарии предлагают разрешить муниципалитетам переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября.

«Принятие законопроекта позволит более гибко подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года в образовательных организациях, исходя из климатических, национальных и иных особенностей конкретного муниципального образования, а также более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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