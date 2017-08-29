Путин расскажет школьникам о будущем РФ на уроке в День знаний

1 сентября глава РФ Владимир Путин проведёт открытый урок, предположительно, в школе Ярославля.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщил, что открытый урок Владимира Путина для школьников будет транслироваться в нескольких субъектах России. Президента ждут в одной из школ Ярославля, однако график Путина не разглашается, поэтому пока нельзя точно говорить о месте его выступления.

Ожидается, что Путин выступит перед «талантливыми школьниками», которые со временем смогут работать в высокотехнологичных компаниях вроде «Роскосмоса», «Росатома» и Курчатовского института. «По сведениям "Ъ", во время урока 1 сентября президент может поднять тему будущего России», – пишет газета.

После разговора со школьниками Владимир Путин посетит форум «Будущие интеллектуальные лидеры России».

Издание напоминает, что Путин ежегодно посещает учебные заведения 1 сентября. Пожалуй, больше всего запомнился визит президента в школу Кургана в 2013 году, когда Путин нарисовал первоклассникам «кошку, вид сзади».

Также стало известно, что в День знаний урок под названием «Россия, устремлённая в будущее» организует пропрезидентское движение Общероссийский народный фронт. Это занятие проведут в тысяче российских школах знаменитые спортсмены, деятели культуры и депутаты.