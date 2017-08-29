Политика
Источник: Пятый канал
07:07, 29 Августа 2017 Версия для печати

Объявление РФ "страной-агрессором" позволит Украине самообороняться

В новом законопроекте о Донбассе Украина официально объявит Россию «страной-агрессором».

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко в эфире украинского Пятого канала заявила о том, что в парламенте готовится новый законопроект о реинтеграции Донбасса. В нем Россия будет впервые официально названа «страной-агрессором».

«Впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором, — сказала Луценко. — Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз — не война, а самооборона».

Она отметила, что законопроект на 99,9% готов к регистрации в Верховной раде.

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