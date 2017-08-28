В РФ могут запретить сухой алкоголь для предотвращения отравлений

В Правительстве одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу порошкообразного алкоголя.

Как сообщает в понедельник, 28 августа, «Парламентская газета», комиссия по законопроектной деятельности Правительства РФ одобрила проект закона, запрещающий производство и продажу сухого алкоголя.

Авторы законопроекта полагают, что запрет сухого алкоголя поможет предотвратить отравления и другие заболевания, вызванные употреблением вещества.

Предполагается, что производство и продажа порошкообразного алкоголя будет наказываться штрафом и конфискацией продукта.

Под сухим алкоголем понимается сухое вещество, порошок, который при добавлении воды преобразуется в алкогольный напиток.