Политика
Источник: Парламентская газета
16:51, 28 Августа 2017 Версия для печати

В РФ могут запретить сухой алкоголь для предотвращения отравлений

В Правительстве одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу порошкообразного алкоголя.

Как сообщает в понедельник, 28 августа, «Парламентская газета», комиссия по законопроектной деятельности Правительства РФ одобрила проект закона, запрещающий производство и продажу сухого алкоголя.

Авторы законопроекта полагают, что запрет сухого алкоголя поможет предотвратить отравления и другие заболевания, вызванные употреблением вещества.

Предполагается, что производство и продажа порошкообразного алкоголя будет наказываться штрафом и конфискацией продукта.

Под сухим алкоголем понимается сухое вещество, порошок, который при добавлении воды преобразуется в алкогольный напиток.

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