Политика
Источник: Интерфакс
09:00, 22 Июня 2017 Версия для печати

У губернатора Кузбасса Тулеева появилась пневмония после операции

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вернется к работе после курса реабилитации.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике.

И. о. начальника главного управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области Алексей Доронгов рассказал журналистам на пресс-конференции о том, что Тулеев вернется к своим обязанностям после реабилитации.

«Он проходит курс реабилитации, после которого вернется к работе», — цитирует Доронгова «Интерфакс». Он добавил, что губернатор находится в одной из больниц Кемерово.

Замгубернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой сказал журналистам, что никаких серьезных операций Тулееву не проводили. «Аману Тулееву не меняли сердечный клапан, а также не было никаких ампутаций и других подобных заболеваний, о которых ходят слухи», — подчеркнул Цой.

Как пишет агентство, после операции на позвоночнике у губернатора появилась пневмония, однако врачи смогли ее вылечить.

По словам Цоя, операция планировалась еще в 2016 году и была проведена в клинике в Германии.

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Карпухина Мария

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