В центре Луганска появились вооруженные люди

В центре Луганска появилась группа вооруженных людей, которые отказываются подчиняться республиканским властям.

Об этом сообщает РБК. По их информации, группа вооруженных людей заблокировали несколько центральных улиц города, не позволяя автомобилям и пешеходам осуществлять на этих участках движение. Однако собесендик источника заявил, что находящиеся в центре города люди являются участниками запланированных учений: «В городе сегодня проходят учения, центр города закрыт, блокированы подъезды к государственным зданиям, в ближайшее время будут выпущены официальные заявления».

Однако представители местной прессы и местного МВД заявили, что не располагают информацией о проведении на этих улицах каких-либо учений. Журналисты ГТРК ЛНР сказали, что вооруженные люди отказались представляться: «Непонятна цель прибытия этих людей. Мы подошли, представились, попросили объяснить их действия, на что они ответили, что у них приказ министерства внутренних дел блокировать данную улицу. Не пропускать и не выпускать никого. Представляться они отказались, опознавательных знаков на них нет».