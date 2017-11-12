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У россиянки в Финляндии забрали 12-летнюю дочь за "шлепок футболкой"

Общество

Россиянка просит власти РФ помочь ей вернуть 12-летнюю дочь, которую изъяли и передали в приемную семью финские власти.

Как сообщает РИА «Новости», у россиянки, проживающей с мужем в городе Рякюля в Финляндии, в конце сентября забрали 12-летнюю дочь.

По словам правозащитника Йохана Бекмана, конфликтов в семье женщины нет, однако ее дочь забрали без ведома родителей прямо из школы и уже передали в приемную семью. Он подчеркнул также, что поводом для изъятия ребенка из семьи стало то, что россиянка якобы «шлепнула ее футболкой».

В данный момент жещина обращается к российским властям с просьбой помочь ей в возвращении дочери.

 

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