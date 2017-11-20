Серийный убийца Чарльз Мэнсон кончался в тюрьме на 84-м году жизни

В минувшее воскресенье, 19 ноября, в тюрьме Калифорнии скончался серийный убийца Чарльз Мэнсон.

О смерти Мэнсона сообщает сестра одной из его жертв Дебра Тейт, слова женщины передает TMZ. Тейт рассказала, что ей позвонили из тюрьмы, где находился Мэнсон, и сообщили, что он скончался в воскресенье, 19 ноября, в возрасте 83 лет.

По данным американских СМИ, Мэнсон был госпитализирован в январе нынешнего года из-за тяжелой болезни: сообщалось, что у него серьезное заболевание желудочно-кишечного тракта. После он вернулся в тюрьму.

Напомним, Мэнсон в 1969 году вместе с членами своей коммуны убил жену режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Он также был признан виновным в двух других убийствах.