Представитель РПЦ призвал защищать права эмбрионов

Иерей Фёдор Лукьянов предложил защищать права ребёнка на стадии внутриутробного развития.

С таким предложением Фёдор Лукьянов выступил на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), пишет «Парламентская газета».

«Развитие биотехнологий, рост числа медицинских операций, проводимых на плоде во время беременности, появление технологий выхаживания на ранних сроках – всё это порождает целый комплекс медико-этических проблем, которые требуют решения», – объяснил свою инициативу Лукьянов, который является сопредседателем рабочей группы ВРНС по здравоохранению и защите жизни.

Фёдор Лукьянов сказал, что законодательного урегулирования также требует вопрос о захоронении эмбрионов. По его словам, родители, потерявшие ребёнка на раннем сроке беременности, имеют право предать его тело земле.

Иерей призвал депутатов Госдумы войти в состав его рабочей группы, чтобы подготовить изменения в законодательство.

Напомним, общественный форум Всемирный русский народный собор существует с 1993 года. Его возглавляет глава РПЦ.