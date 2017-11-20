Общественная палата РФ предложила не делить бизнес при разводе

Общественная палата России (ОП РФ) предложила Госдуме поправки в Семейный кодекс, упрощающие процедуру развода.

Как сообщают в понедельник, 20 ноября, «Известия», ОП РФ подготовила рекомендации для Госдумы о поправках в Семейный кодекс, которые могли бы упростить процедуру развода.

Так, например, ОП предлагает указывать в Едином госреестре прав на недвижимость собственность, находящуюся в совместном пользовании, чтобы ни один из супругов не смог продать ее без разрешения второго.

Предлагается также отказаться от деления бизнеса при разводе: по мнению ОП, бизнес должен достаться тому, кто им занимается, а второй супруг должен получить денежную компенсацию.

Кроме того, Госдуме также предложили разрешит супругам оспаривать пункты брачного контракта, если они покажутся несправедливыми.

Отмечается, что предложения ОП уже получили одобрение главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова и замглавы комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной.