Кто растаскивает "Зарядье" на сувениры – и на что там стоит посмотреть

Новый парк «Зарядье» у стен Кремля стал наиболее масштабным проектом последнего времени. Sobesednik.ru оценил размах.

Кто вандалы?

То ли народ не работает, то ли Москва по-настоящему становится туристическим центром, но поток посетителей новомодного парка «Зарядье» формируется еще на выходе из метро «Китай-город».

– Парк построили в рекордные сроки – за 5 лет, считая от момента, когда в 2012 году идею выдвинул президент Путин. Сама стройка заняла еще меньше – 2,5 года, первый камень был заложен в 2015 году. На лакомое место под стенами Кремля после сноса гостиницы «Россия» было много претендентов. Но широким жестом решили отдать драгоценную землю под общественную зону, которую приглашенные американские архитекторы отделали по вполне мировому уровню.

«Прохода нет» – болтается на ветру листок, который охраняют два чоповца. И публика слегка расстроенно идет в обход вдоль временного проволочного забора. На входе – рамки металлоискателя и недовольная охранница. «Не ставьте сумки на стол, а держите открытыми в руках, еще объяснять надо!» – бурчит она. Сразу чувствуешь себя лично виноватым за вандалов и несунов, которые, как следует из жалоб администрации парка, за первые три дня работы «Зарядья» затоптали и выкрали 10 тысяч растений. Это, если что, 270 растений в час непрерывного уничтожения с 10 утра и до 10 вечера! На всякий случай оглядываю окружающих, но так и не нахожу, кого бы заподозрить в потенциальном вредительстве. Не засекли несунов, кстати, и парковые камеры – просто армия вандалов-невидимок какая-то! Больше похоже, что пропавшую флору просто не довезли до парковых грядок. Или выбивают дополнительный бюджет. «А если спросят, где церковь, так и скажи: построили, но сгорела» – вспоминается «Ревизор» Гоголя.

Селфи-мост и устрицы с кулебяками

Главный магнит, который притягивает людской поток, – парящий мост. Его уже прозвали селфи-мостом за главное предназначение – это шикарная видовая площадка на Москву-реку, на фоне которой грех не запечатлеть себя. Со стороны «полумост» в виде консоли с прозрачными стеклянными бортиками смотрится жутковато – как будто толпа людей зависла и парит в воздухе. Опора кажется хрупкой, но выдерживает, по обещаниям создателей, 3–4 тысячи человек одновременно. Парящий мост поругивают сторонники более привычной архитектуры, а кто-то даже считает его чуть ли не новым символом России – дорогой, необязательный и никуда особо не ведущий.

Парящий мост на самом деле парит в воздухе // Фото: Shutterstock

У выхода с моста – гастрономический центр «Зарядье» для тех, кто уже успел нагулять аппетит.

В храм чревоугодия запускают партиями. Все разбрелись по разным секциям. Но кажется – не столько по вкусу, сколько по возможностям кошелька. В «Устрицах» осели 2 человека, «Креветки. Крабы. Лангустины» решили отведать четверо (от 600 рублей за 3 штуки морепродуктов). В отдел «Мясо» заманивали говяжьей вырезкой с трюфельным соусом и одновременно отпугивали ценой – 1900 рублей за порцию. Поэтому больше всего народа осело в «Супстанции», где тарелку шурпы, харчо или лагмана можно купить за 300 рублей, и в секции «Расстегаи. Кулебяки. Пироги», где традиционная русская выпечка стоит от 50–70 рублей.

Дело в шляпе

Что правда – парк получился не похожим ни на какой другой в мире. В центре – стеклянная «кора», под куполом которой создан и поддерживается особый микроклимат, высажены экзотические растения.

– Папоротник, лианы, – перечисляют посетители, хотя информационных табличек все же не хватает.

Из-под стеклянной шляпы вниз идут ступени амфитеатра со скамейками, на которых могут разместиться одновременно 1,5 тысячи человек. Человек 700 навскидку уже на месте, несмотря на разгар рабочей недели.

На относительно небольшой площади парка архитекторы разместили несколько необычных музеев и павильонов, заведя большую часть их территории под землю, а парковую территорию разбили на четыре климатические зоны России: от лугов и березок до тундрово-северных ландшафтов.

– Камни специально завезены из Карелии, – важно объясняет группе экскурсовод, как будто их доставили с другой планеты.

Фото: Global Look Press

Луг и хвойный лесок вызывают поменьше ажиотажа. Вот в ледяную пещеру бы сейчас, день выдался жаркий!

– Ледяная пещера еще не готова, там все еще морозится, вон на видеокамере можно посмотреть, как лед и снег формируются! Приходите в октябре, – объясняет сотрудница музея.

– В октябре мы это и на улице увидим! – со смехом возражает один из стайки подростков.

– Да вы что, это же воссозданный климат Арктики! – пускается в объяснения женщина.

Ледяная пещера – одна из самых дорогих и технологичных установок парка. Обстановка будет типа «ледяных баров», где всё изо льда, а на входе всем посетителям выдают специальную теплую одежду. Здесь же, в центре «Заповедное посольство», есть флорариум – оранжерея в виде стеклянной колбы со спиралевидным подъемником внутри. Он уже работает, вход – 600 рублей, но желающих меньше, чем в ледник.

– Здорово, конечно, но где тут 14 млрд рублей, ума не приложу? – удивлялся один из посетителей, направляясь к выходу.

Организаторы не скрывают сумму затрат и настаивают, что большую часть вложенного многие так просто и не увидят: парк оснащен вакуумной системой удаления мусора и капельным автополивом всех растений.

Вообще, приятная особенность парка – в нем можно комфортно себя чувствовать и без денег: вход свободный, есть где погулять и что посмотреть бесплатно. Но весь интерактив – за отдельную плату. Например, павильон, где можно посмотреть небольшой фильм по истории Москвы. По истории России короткометражка еще доделывается, но ощущение полета над страной, ветра в лицо и вообще эффекта присутствия создатели гарантируют.

А что еще смотреть?

Подземный интерактивный археологический музей, где находятся инсталляции с видами Москвы и археологические находки, обнаруженные на территории Москвы.

Информационный павильон «Купол». Для любителей цифровых технологий – в стенах и на потолке в QR-кодах «зашифрована» история парка. Чтобы ее прочитать, нужно навести смартфон или планшет на код, информация отобразится на экране гаджета. Это можно сделать как с помощью своего мобильника, скачав на него специальную программу, так и с планшетом, который здесь же бесплатно выдают напрокат.

11 старинных храмов вдоль улицы Варварки отреставрировали специально к открытию «Зарядья».

Только цифры

- 10,2 га – площадь парка.

- 10 млн человек в год смогут посетить «Зарядье».

- 1 млн растений высадили на территории парка, в том числе 760 деревьев и 7000 кустар-ников.

- 27,5 км дорожек в парке, из них 1,8 км с подогревом.