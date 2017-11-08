ГД обсудит закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 2019 года

8 ноября в первом чтении будет рассмотрен законопроект, приравнивающий МРОТ к прожиточному минимуму с 1 января 2019 года.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в мае 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

Как передает РИА «Новости», 8 ноября в Госдуме планируют рассмотреть проект закона о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму. Согласно инициативе, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума (9489 рублей), а начиная с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

Уточянется, что споры вокруг повышения МРОТ до прожиточного минимум велись в течение 25 лет, но точку в этом вопросе поставил Владимир Путин.