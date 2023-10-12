"Ярмарка тщеславия" на ВДНХ

4 ноября, в День народного единства, в Москве на ВДНХ открылась выставка-форум. Ярмарка тщеславия, призванная потешить самолюбие чиновников и придать хоть какой-то смысл самому непонятному для россиян современному празднику, запомнилась корреспонденту «Собеседника» огромными очередями, обилием цитат и портретов Владимира Путина, недоделками и вниманием к присоединенным регионам.

«Приходите завтра»

Накануне открытия еще вовсю кипела работа: монтировали скульптуры, достраивали лестницы в павильоны. По старинной традиции все должно спешно доделываться в последнюю ночь. За происходящим наблюдал Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента был в хорошем настроении и фотографировался со всеми желающими. А вот успеть к сроку все сделать так и не смогли – некоторые павильоны оказались закрытыми для доступа. Например, главного национального достояния – «Газпрома».

– Приходите завтра, – словно в известной советской комедии разворачивал желающих посетить детище Алексея Миллера молодой полицейский у входа.

Для журналистов на выставку объявили аккредитацию – нужно было пройти несколько этапов и отправить огромное количество документов, словно речь шла чуть ли не о полете в космос. Фотографу «Собеседника» испытание пройти удалось, а мою заявку без объяснения причин отклонили.

Как оказалось, аккредитация особо не понадобилась. На выставку действовал свободный вход, а чтобы попасть в некоторые павильоны – например Правительства РФ или «Движения первых» – даже журналистов с бейджами просили пройти дополнительную регистрацию.

Тем, что часть электронных стендов в день открытия не запускались, наверное, никого не удивить. Это можно назвать недоработкой, если уж совсем придираться. А вот статус выставки как международной действительно смущает – ведь никаких стран, кроме России, на ней пока не представлено.

«Одни мы – радостные»

Совпадение бесплатного входа, пропагандистской кампании, выходного дня и сносной погоды сделало свое дело – толпы стояли с утра на эскалаторах в метро. Несмотря на то, что выставка продлится почти полгода, многие ломанулись посетить ее в первый день. Чтобы попасть в галерею «Достижения России» или в павильон «Регионы России», приходилось выстоять очереди, подзабытые со времен Советского Союза.

– Почему у нас вечно делают из всего нездоровый ажиотаж? – возмущался молодой человек в очереди. – Можно же все нормально организовать!

Другие посетители не ощущали дискомфорта. Три девушки из Башкортостана радовались малому – группы привозили на выставку организованно, и выбраться в Москву уже было за счастье.

– Жалко, Мизулину не успели послушать. Зато с Шаманом сфоткались. Что-то все сегодня злые и грустные, одни мы – радостные, – делились меж собой подружки.

Выставку достижений регионов России разместили в павильоне №75 – обычно здание используется для различных массовых мероприятий, в том числе для съездов правящей партии «Единая Россия». Собрали всех и вся – и конечно же представителей территорий, которые недавно присоединили.

Стенды Запорожской и Херсонской областей получились весьма скудными. Показывали туристический потенциал регионов – заповедник «Аскания-Нова» и Мелитопольский музей, откуда, по сообщениям украинских источников, вывезли в Крым часть коллекции скифского золота.

– Я сама из Мелитополя, все остальные наши работают в представительстве области в Москве, – рассказала девушка-экскурсовод.

– И как там у вас дела?

– Все хорошо и будет еще замечательнее. Приезжайте обязательно как турист!

Напутствие немного странное, учитывая, что на территории области идут бои – туризм там может быть только экстремальный. Не менее странно выглядело предложение херсонцев сделать селфи с табличкой «Херсон – русский город». Как известно, российские войска больше года назад ушли из областного центра.

Донецкий и луганские стенды смотрелись ярче. Экскурсовод из ДНР демонстрировала большие куски антрацита, по ее словам специально привезенные из Донбасса. Хотя шахты в регионе в настоящее время не работают, как мне рассказывали, когда я недавно ездил в Донецк. А луганцы на мультимедийном экране показывали события Евромайдана в Киеве и последующие митинги в Восточной Украине.

Но, пожалуй, больше всего поражала делегация давно уже присоединенного к России Севастополя. Крымчане то ли в напоминание о своей прежней территориальной принадлежности, то ли в желании хайпануть на популярном меме о частых думах мужчин о Римской империи, привели римский легион. Задумка для многих осталась непонятной.

– А, это же Севастополь, вот в чем дело. Там же Александр Македонский бывал, – отреагировала на перформанс одна из посетительниц.

Дагестанцы танцевали зажигательную лезгинку и говорили слова о дружбе народов, хотя недавно в аэропорту Махачкалы чуть не случился еврейский погром. На выставке евреев долго искать было бы не нужно – у Еврейской автономной области был целый стенд с роботом Боней и комнатой под названием «Главная еврейская тайна», где были представлены национальные анекдоты.

– Ваша родина? – спросила меня, выходя из комнаты, женщина с внешностью коренной жительницы Крайнего Севера.

– Нет. Я – русский, – процитировал в ответ строчку из главного ура-патриотического хита.

– Вы похожи на еврея. Но не подумайте, я к ним очень хорошо отношусь, – переходя на полушепот. – Все уж лучше, чем к мусульманам.

Вот такая дружба народов.

Товарищ Путин, вы большой ученый...

Не забыли на выставке и про ставшую традиционной милитаристскую составляющую. Чеченская Республика показывала военный вездеход, Белгородская область – статую мальчика Алёши в танкистском шлеме, ставшего одним из символов Z-пропаганды, а юнармейцы предлагали пострелять из макетов автомата Калашникова и написать письмо герою на СВО.

Чего точно было много, так это портретов президента Путина и цитат из его речей – как когда-то Сталина на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, предшественнице ВДНХ. Любой желающий мог купить фирменную одежду с цитатами главы государства. Причем одну из них – «Чё ты такой серьезный?» – президент позаимствовал у Джокера из американского фильма «Темный рыцарь». В конце длинного тоннеля галереи «Достижения России» разместили фото Путина с главами присоединенных регионов – видимо, в качестве самого главного достижения. Но больше всего поразили плакаты в павильоне «Просвещение» с цитатами выдающихся российских деятелей науки: Дмитрия Менделеева, Константина Ушинского, Льва Выготского. И между ними изречение на века: «Вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему».

Как думаете, кому принадлежит?

Конечно, тому, кто снова пойдет на президентский срок и для кого проходящая выставка – часть избирательной кампании.