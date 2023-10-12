«На нас смотрят как на людей третьего сорта»

В Подмосковье начались облавы на мигрантов, недавно получивших российский паспорт. Люди жалуются, что их пытаются заставить подписать контракт для участия в спецоперации.

Предыдущая волна отлова потенциальных вояк прокатилась по стране в конце лета 2023-го. Рынки и плодоовощные базы проверяли в Санкт-Петербурге, Перми, Нижнем Новгороде, Челябинске, Чувашии, Белгороде и Свердловской области – пойманных людей отправляли в военкоматы для постановки на воинский учет. Калужская правозащитница Татьяна Котляр сообщала о нескольких случаях в области, когда мигрантам отказывались выдавать российский паспорт, пока они не заключат контракт с Минобороны на прохождение сверхсрочной службы.

19 октября на конференции, посвященной укреплению межнациональных отношений, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства мигрантов за уклонение от воинской службы. Последствия сказанных слов не заставили себя долго ждать – уже на следующий день подмосковная полиция устроила рейд в мечеть в Котельниках после пятничного намаза и отправила около 300 человек в автобусах в военкомат в Люберцы.

Вряд ли это последняя крупная облава на мигрантов. По информации провластных телеграм-каналов, полиция Москвы и области получила устную разнарядку проверять всех новых граждан в возрасте до 30 лет и доставлять их в военкомат.

«Законы на нас не распространяются»

Новых рейдов опасаются и в той самой мечети в Котельниках. Официально она считается культурным центром и открыта в пристроенном к жилой постройке помещении.

– Ожидаем, что подобные инциденты с нападениями на нас будут каждую пятницу, возможно, даже еще чаще, – поделился с «Собеседником» председатель религиозной организации мусульман Котельников Салават Ибатуллин. – На нас, мусульман, полиция и власти смотрят как на людей не второго, а третьего сорта, поэтому законы на нас не распространяются.

Мечеть в Котельниках уже не первый раз привлекает к себе внимание. В начале июля 2023-го омоновцы, также во время пятничной молитвы, ворвались в здание и вместо ответа на вопрос о целях своих действий распылили в сторону прихожан огнетушитель. Представители общины записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой защитить их от произвола полиции, в котором упомянули, что в организацию входят в основном граждане России, причем часть из них участвовала в СВО. Следом в центре Москвы прошло шествие мусульман против налета на молельный дом в Котельниках.

Сейчас же, по словам Ибатуллина, из 300 привезенных в люберецкий военкомат 16 человек забрали на срочную службу (сейчас идет осенний военный призыв) и 38 человек вынудили подписать контракт на участие в боевых действиях на Украине. Причем среди них были как граждане России, так и иностранцы.

– Тем, у кого не было гражданства, обещали его сделать за один день, – рассказал председатель религиозной организации мусульман Котельников. – Людям с гражданством обещали деньги, но никто не подписывал контракт. Их попросили поставить подпись в нескольких местах на документах, без чего их якобы не могут отпустить. Читать не привыкли, потому подписали. Оказалось, что это были контракты.

Под призыв в армию в результате облавы попал и 26-летний финалист шоу «Перепой звезду» Мамут Усеинов, у которого есть действующий контракт с «Первым каналом», и 19-летний член сборной России по дзюдо Мухаммад Негматов.

Люди, недавно получившие гражданство России, в стрессовой ситуации могут подписать контракт, который им настойчиво предлагают.

Певец и спортсмен

Мамут Усеинов транслировал в инстаграме* все, что происходило с задержанными мигрантами – как их посадили в автобус и повезли в Люберцы, где вскорости провели медицинский осмотр.

«Вечером нам объявили, что все должны подписать контракт на год, либо тюрьма, – написал в соцсетях певец. – Утром 21 октября на построении я услышал, что мы все будем отправлены на СВО».

На спецоперацию певца все же не увезли, а отправили в Наро-Фоминск в Кантемировскую танковую дивизию проходить срочную службу.

Российский паспорт Усеинов получил в 2014 году как житель Крыма. По словам музыканта, в армии он не служил по состоянию здоровья. В мае ему пришла повестка, но в сентябре музыкант перенес операцию, о чем уведомил военкомат. В осенний призыв повестку Усеинов не получал.

– Он находится в воинской части, проходит срочную службу, – сообщил «Собеседнику» представитель певца. – К сожалению, гласность никак не помогла предотвратить то, что произошло. Сейчас же это может ему только вредить.

Вместе с Усеиновым в Кантемировскую дивизию отправился и Мухаммад Негматов. Уроженец Таджикистана, в детстве переехавший в Москву, неоднократно становившийся победителем соревнований по дзюдо в России.

– Месяцев семь-восемь назад сына отстранили от участия в сборной из-за проблем с сердцем, – рассказал «Собеседнику» отец Мухаммада Толиб Негматов. – Он был все это время на лечении, потом восстанавливался на родине. Неделю назад вернулся, собирался снова начать ходить на тренировки. Я не против службы в армии – каждый мужчина должен отслужить, если нет проблем со здоровьем. А в военкомате у сына только давление проверили, на сердце внимания даже не обратили, сказали, что годен. Ему и контракт давали подписать, я видел эту бумажку. Но я точно знаю, что мой сын отказался.

У обоих молодых людей отобрали телефоны, и связаться с родственниками они могут только с большим трудом.

«Их достаточно просто обмануть»

Отправлять в армию за один день без должного медосмотра нельзя – уверены родственники и представители призывников из Котельников. Насколько законны рейды, подобные тому, что случился в молельном доме, «Собеседник» узнал у ведущего юриста центра «Антипризыв» Артема Мугунянца.

– Да, действительно, полицейские имеют право задерживать людей по подозрению в совершении административного правонарушения – уклонении от постановки на воинский учет, – подтвердил юрист. – Проникать в любые помещения и организации для этого они тоже могут, как и доставлять людей в военкомат. Но все это должно происходить по просьбе военкоматов.

– А как быть с тем, что заставляют подписывать контракт?

– Никто человека под ружье не ставит и не заставляет подписывать. В военкомате настойчиво предлагают подписать контракт. Другой вопрос, что люди, недавно получившие гражданство России, возможно, плохо владеют русским языком, их достаточно просто обмануть, и в стрессовой ситуации они могут подписать контракт. Но никто им не мешает оспорить подписание по закону. Можно написать обращение в военную или гражданскую прокуратуру, подать исковое заявление в суд об оспаривании контракта, написать заявление об отзыве подписи под контрактом, написать заявление о том, что он был подписан под воздействием обмана и принуждения, что влечет незаконность этого договора. Но мигранты – люди бесправные и, естественно, не будут этим заниматься. Будет немного шумихи, но потом она уляжется.

С высоких трибун можно часто услышать, что мобилизация в России не ведется. Но общественное мнение у нас настроено (или, правильнее сказать, настроили) против мигрантов, и многие вряд ли будут сочувствовать им и вступаться за их права. Вот и получается, что забрить новых граждан России в армию – для властей отличный способ пополнить ряды вооруженных сил.

*Принадлежит компании Meta, которую в марте 2022 года власти РФ сочли экстремистской.