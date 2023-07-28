Учебник по инфоцыганству

С 1 сентября старшеклассники будут учиться по новому государственному учебнику истории, в котором оперативно написали о спецоперации, украинских событиях и даже об «иноагентах». Редактором пособий выступил помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

По просьбе «Собеседника» историк, экс-замдиректора департамента науки РВИО Константин Пахалюк дал оценку труда своего бывшего руководителя.

Виртуальные миры

– Возможно ли изучение настоящего и еще не завершившихся событий в курсе школьной истории?

– Лучше не надо. История – это то, что прошло и вы не можете изменить. Когда в нее включают современность, происходит подмена понятий.

И раньше авторы учебников пытались доводить повествование до современности, но в основном уже справочно, понимая, что в конце года школьники не особо будут это изучать. Могли быть и расширенные варианты, как в том же учебнике ХХ–XXI веков под редакцией Мединского, изданном в 2021 году. Но вопросов по современности почти не было в ЕГЭ, на который у нас настроено все школьное образование. Поэтому всем по большому счету было наплевать, что там было написано.

Сейчас же заявлено, что о так называемой СВО будут спрашивать на едином госэкзамене. И школьников надо выдрессировать, как правильно отвечать на вопросы. История сегодня – это главный способ обоснования того, что Россия делает в Украине. Отсюда много инвестиций государства в сферу истории: надо создавать в головах школьников виртуальные миры. А дальше уже завязаны бизнес-интересы ставшего монополистом издательства «Просвещение» и личный пиар Мединского.

– А зачем Мединскому такой пиар?

– Для усиления его аппаратных позиций. Ему нужно показать, что он занимается важным делом, а не просто сидит на должности помощника президента. Когда он был министром культуры, то имел бюджеты и распоряжение должностями. А сейчас? Теперь сможет отчитаться. Мы его раскритикуем, и, думаю, он скажет своему начальнику Сергею Кириенко: «Сергей Владиленович, видите, как я хорошо работаю, какой я эффективный – все либералы меня ненавидят». В 2021 году учебники Мединского даже чуть ли не выкинули из перечня Минпросвещения под предлогом, что они якобы непатриотичны.

«А-ля Блиновская»

– В новом учебнике действительно много современности, в том числе есть даже назидательные призывы брать пример с героев, ударно трудиться и добиваться профессионального успеха. Получается, не пособие по истории, а памятка агитатору на колхозном стане, как шутят в интернете?

– На протяжении всех 2010-х годов российская историческая политика задешево продавала героизм. Я долго не понимал, откуда она берет начало. Вроде похоже на советский период, но отличия достаточно заметны. Я все-таки ученый и читаю больше научные вещи, а тут недавно засел в рилсах в инстаграме (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена. – Ред.) и понял, откуда ноги растут. Все элементарно. Это просто плохой психологический тренинг а-ля Блиновская, но для всей страны. Мы – хорошие, мы – молодцы, мы – великая страна, мы всех победили, мы всегда побеждали и давайте вместе с нами. Только у одних психологические тренинги заканчиваются призывом поднять зад и идти в спортзал, а у других – верить в государство и подчиняться начальнику, чтобы все было хорошо. То есть инфантильность.

Тот же культ Победы. Да, много важного и хорошего прозвучало и сделано с точки зрения памяти. Но опять же вот это «мы наследники Победы», «можем повторить». Кто? Дед воевал, а ты кто такой? Что ты сам сделал? Примазался к чужой славе?

И сейчас продолжается все тоже удешевление славы и героизма: ты не предатель, ты никуда не сбежал, ты продолжаешь жить своей жизнью, значит, сразу автоматически становишься патриотом. Это обычное инфоцыганство. Можно инфоцыганить, как Блиновская, а можно, как российские политтехнологи, которые издают такие учебники. Просто масштаб разный. Правда, последствия подобного словоблудия совсем иные.

цитаты из новой «Истории России»

Лучшие качества наших рабочих, тружеников села, программистов, предпринимателей проявились в эти сложные времена. Именно это время дает огромный шанс вам, выпускники школ, добиться быстрого профессионального успеха во взрослой жизни, в бизнесе, на производстве, в науке.

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Думайте: почему, зачем и за что «отрабатывают новости» те или иные «оппозиционеры», «лидеры мнений», «популярные блогеры» и т.п. В чьих интересах? Думайте. И тогда вы не станете жертвами дешевых манипуляций.

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Украина – ультранационалистическое государство. Сегодня любое инакомыслие на Украине жестко преследуется, оппозиция запрещена, все русское объявляется враждебным.

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Все эти так называемые санкции – это важно понимать – абсолютно незаконные.

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Сценарий «сдерживания», а на деле – расчленения России уже был отработан натовцами на примере Югославии.

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Фашизм – идейное течение и политическое движение, основанное на стремлении к максимальной консолидации нации с помощью полного подчинения общества диктаторскому государству.