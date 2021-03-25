«Какая же неуемная жадность! Масштаб алчности поражает!»: В сети оценили новые находки у полковника с «золотым унитазом»

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что у подозреваемого во взяточничестве начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, кроме особняка с «золотым унитазом», нашли ещё два десятка объектов недвижимости.

«Помимо популярного в народе особняка, нами установлены ещё 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. Скажу больше - в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства», - сказал он.

По словам Краснова, у некоторых подчинённых Сафонова, которые тоже проходят по делу, имелись активы на сотни миллионов рублей.

Начальника ставропольского ГИБДД и других фигурантов задержали в конце июля. Их обвиняют в получении взятки на общую сумму более 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. В частности, выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.

В соцсетях появлению такой новости, прямо скажем, не удивились.

«Какая же неуёмная жадность! – остался в шоке читатель. - Вот люди живут! Самое неприятное, что остановить это не сможет ничего кроме возврата к смертной казни. Потому как несколько лет, проведённые в пятизвёздочной камере тюрьмы с полным комфортом, это не наказание. А на всю оставшуюся жизнь себе и своим потомкам они уже нахапали».

«А потом мы выслушиваем: «Денег нет, но вы держитесь», - иронично отметил россиянин.

«А если проверить подобное во всех остальных регионах страны? Если у полковника такие хоромы, то, что же у генералов в Москве?!» - недоумевает пенсионер.

«Масштаб алчности поражает. Но ведь годами не трогали его, получается? Служба собственной безопасности в ставропольском УГИБДД вообще существует? Очень много вопросов ко всем смежным правоохранительным органам», - написал москвич.

«В Китае и за более мелкое - расстрел», - напомнил историк.

«Мне кажется таких не сажать нужно. Это болезнь какая-то. Упрятывать таких в дурку нужно, и пусть из копеечных монеток собирают слово «вечность» до конца жизни, сидя на золотом унитазе. Унитаз обязательно отдать в вечное пользование и после смерти положить в гроб», - предлагает студент.

«Велика Россия и Сафоновых в ней много», - считает читатель.

«Вот, что жезл животворящий делает. Это называется: хапал и ртом, и ж….ой», - звучит ещё один ироничный комментарий.

«Подпольный миллионер Корейко…» - сравнил Сафонова с литературным персонажем россиянин.