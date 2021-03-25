Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:04

«Какая же неуемная жадность! Масштаб алчности поражает!»: В сети оценили новые находки у полковника с «золотым унитазом»

Россияне уверены, что отучить от такого взяточничества может только возвращение смертной казни

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что у подозреваемого во взяточничестве начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, кроме особняка с «золотым унитазом», нашли ещё два десятка объектов недвижимости.

«Помимо популярного в народе особняка, нами установлены ещё 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. Скажу больше - в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства», - сказал он.

По словам Краснова, у некоторых подчинённых Сафонова, которые тоже проходят по делу, имелись активы на сотни миллионов рублей.

Начальника ставропольского ГИБДД и других фигурантов задержали в конце июля. Их обвиняют в получении взятки на общую сумму более 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. В частности, выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.

В соцсетях появлению такой новости, прямо скажем, не удивились.

«Какая же неуёмная жадность! – остался в шоке читатель. - Вот люди живут! Самое неприятное, что остановить это не сможет ничего кроме возврата к смертной казни. Потому как несколько лет, проведённые в пятизвёздочной камере тюрьмы с полным комфортом, это не наказание. А на всю оставшуюся жизнь себе и своим потомкам они уже нахапали».

«А потом мы выслушиваем: «Денег нет, но вы держитесь», - иронично отметил россиянин.

«А если проверить подобное во всех остальных регионах страны? Если у полковника такие хоромы, то, что же у генералов в Москве?!» - недоумевает пенсионер.

«Масштаб алчности поражает. Но ведь годами не трогали его, получается? Служба собственной безопасности в ставропольском УГИБДД вообще существует? Очень много вопросов ко всем смежным правоохранительным органам», - написал москвич.

«В Китае и за более мелкое - расстрел», - напомнил историк.

«Мне кажется таких не сажать нужно. Это болезнь какая-то. Упрятывать таких в дурку нужно, и пусть из копеечных монеток собирают слово «вечность» до конца жизни, сидя на золотом унитазе. Унитаз обязательно отдать в вечное пользование и после смерти положить в гроб», - предлагает студент.

«Велика Россия и Сафоновых в ней много», - считает читатель.

«Вот, что жезл животворящий делает. Это называется: хапал и ртом, и ж….ой», - звучит ещё один ироничный комментарий.

«Подпольный миллионер Корейко…» - сравнил Сафонова с литературным персонажем россиянин.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Здоровье 5 дней назад

Лео Бокерия: «Надо чтобы пациент и врач могли найти друг друга»

Политика 44 секунды назад

Путин: Отправлять в СИЗО подозреваемых в преступлениях «часто совершенно неоправданно»

Общество 45 минут назад

Адвокат Князев объяснил, почему статья о жестком обращении с животными не работает

Общество 52 минуты назад

Путин перепутал «буллинг» с «боулингом»

Расследование 1 час назад

Мраморный пол и ванна с позолотой. Как бывший депутат Латышев освоил бюджет детских лагерей

Общество 1 час назад

«Это что, 1931 год?» Владельца сети «Рив Гош» арестовали по обвинению в мошенничестве

Политика 1 час назад

«Никаких опрометчивых решений»: Путин не занял принципиальной позиции по QR-кодам

Происшествия 2 часа назад

Мигрантов, устроивших резонансную драку в метро, объявили в розыск

Политика 2 часа назад

Приговор Юлии Галяминой по «дадинской» статье вновь признан законным

Общество 3 часа назад

Устроившего стрельбу в московском МФЦ экс-военного отправили в СИЗО на два месяца

Происшествия 4 часа назад

На станции метро "Комсомольская", опять драка с участием мигрантов Видео

Общество 4 часа назад

Директор RT назвал «мразью» Сергея Савельева, который опубликовал пыточный видеоархив из тюрем

Общество 4 часа назад

Новосибирский полицейский брал взятки Роллтоном, гречкой и водкой

Общество 5 часов назад

«Символ переходного периода»: Pantone объявил цветом 2022 года новый оттенок синего Very Peri

Общество 6 часов назад

QR-коды к утюгу или курице: в Роспотребнадзоре рассказали, как россияне проходят в ТЦ

Общество 6 часов назад

В России выявили 30 209 заболевших СOVID-19 за сутки

Общество 8 часов назад

КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене онлайн-голосования

Общество 10 часов назад

Коронавирус никогда не победить, депутаты увеличат зарплаты помощникам: главное к утру 9 декабря

Общество 11 часов назад

В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы при штамме омикрон

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика