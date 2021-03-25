Суд признал законным отстранение от работы учителей-антипрививочников

В Волгоградской области суд первой инстанции признал законным отстранение от работы преподавателей школы искусств и отклонил предъявленные ими требования. Об этом сообщает пресс-служба Волгоградского областного суда.

Как говорится в сообщении, два преподавателя детской школы искусств обратились в суд с иском, в котором просили признать незаконным то, что в августе 2021 года приказом директора школы они были отстранены от работы в связи с отказом вакцинироваться от коронавируса.

Они также просили допустить их к работе, выплатить заработную плату за время отстранения и взыскать компенсацию морального вреда.

Однако, суд, изучив материалы дела, отказал истцам в удовлетворении их требований, признав действия работодателя законными.

Отмечается, что решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.