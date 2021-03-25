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За сутки в России выявлен 35 681 заболевший COVID-19

Россия находится на 5 месте в мире по количеству заболевших, при этом прирост смертности является самым большим

Фото: Global Look Press

За последние сутки в стране от коронавируса скончался 1 241 пациент, полностью выздоровели еще 28 713 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием. 

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (2786), Санкт-Петербурге (2215), Московской области (1784), Самарской области (1648), а также в Краснодарском крае (991) и в Крыму (814).

За весь период пандемии в России выявлено 9 366 839 случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 265 336 летальных исходов, выздоровели 8 053 643 человека.

Сейчас Россия находится на пятом месте в мире по количеству заболевших коронавирусом. При этом уровень смертность, в сравнении с остальными странами из ТОП-5, превышает другие почти на тысячу человек в сутки. 

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