За сутки в России выявлен 35 681 заболевший COVID-19

За последние сутки в стране от коронавируса скончался 1 241 пациент, полностью выздоровели еще 28 713 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (2786), Санкт-Петербурге (2215), Московской области (1784), Самарской области (1648), а также в Краснодарском крае (991) и в Крыму (814).

За весь период пандемии в России выявлено 9 366 839 случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 265 336 летальных исходов, выздоровели 8 053 643 человека.

Сейчас Россия находится на пятом месте в мире по количеству заболевших коронавирусом. При этом уровень смертность, в сравнении с остальными странами из ТОП-5, превышает другие почти на тысячу человек в сутки.