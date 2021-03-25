Мишустин уволил замминистра спорта за прогул. Она могла просто забыть оформить командировку

Заместитель министра спорта Ксения Машкова лишилась своей должности, об этом говорится в указе главы российского правительства Михаила Мишустина. В документе утверждается, что она прогуляла работу, но, по неподтвержденным данным, чиновница просто забыла оформить командировку.

В указе Мишустина говорится, что Машкова подлежит увольнению «в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей», заключающемся в отсутствии на рабочем месте четыре часа подряд.

При этом Telegram-канал Mash пишет, что 32-летняя замминистра в октябре ездила на Евразийский женский форум, забыв оформить поездку в качестве командировки. Тогда в правительстве якобы и решили уволить девушку по формальным основаниям.