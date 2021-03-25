Электронный «контролер» для любителей быстрой езды

Активист Дмитрий Давыдов уверен, что умный ограничитель скорости (Intelligent Speed Assistant – ISA) может спасти сотни тысяч жизней на дорогах России. Опыт других стран это подтверждает. Свое видение решения проблемы он изложил в статье на 20idea.ru.

Какой русский не любит быстрой езды

Именно поэтому, уверяют эксперты, изо всех полученных россиянами в 2020-м штрафов 85% приходится на превышение скорости (для сравнения – в Великобритании – всего лишь 10% водителей ежегодно наказываются за аналогичное нарушение). В абсолютных цифрах это 124 млн аварий, что на четверть больше, чем в 2019-м.

– Это говорит о том, что нарушение скоростного режима является нормой жизни для многих россиян, – делает вывод Дмитрий Давыдов. Предприниматель указывает, что по данным Всемирной организации здравоохранения, именно это нарушение является самой распространенной причиной аварий не только в России, но и в мире.

– По данным ВОЗ, – говорит активист, – 30% смертей в ДТП в развитых странах происходит по причине превышения скорости, а в развивающихся и бедных странах – 50%.

Между прочим, в ВОЗ также подсчитали, что с нарушением максимально допустимой скорости ездят 40-50% всех водителей.

В России же, как видим, количество любителей быстрой езды, которые не обращают внимание на знаки, только растет. И такая удручающая статистика появляется, несмотря на то что по распоряжению президента в стране с 2017-го реализуется проект «Безопасные и качественные дороги», призванный уменьшить смертность на автотрассах. К 2030-му планируется добиться показателя 4 человека на 100 тысяч вместо нынешних 10,9.

Между тем, в ЕС уже в 2020-м этот показатель – 4,2, а к 2030-му Европа планирует снизить его в два раза, а к 2050-му и вовсе свести к нулю.

Кстати, некоторые страны уже добились этого уникального результата.

Чем тише, тем безопаснее

В 2019-м в Хельсинки, к примеру, впервые за 100 лет не погиб ни один пешеход. В городе с населением в 630 тыс. человек аварии унесли три жизни: двух мотоциклистов и одного автомобилиста.

А в Осло в 2019-м была лишь одна жертва ДТП (и это был россиянин).

В Швеции, где 20 лет подряд на дорогах гибли более 500 человек в год, в 2019-м случился своеобразный рекорд: в ДТП погибло 223 человека. Для справки – в этой стране с населением 9,5 млн человек более 5 млн авто и 572.900 км дорог.

Кстати, именно в Швеции была зафиксирована тесная взаимосвязь между скоростью движения и количеством аварий. По данным ВОЗ, вероятность получения смертельной травмы пешеходом при столкновении с транспортным средством на скоростях до 30 км/ч – меньше 10%. При дальнейшем росте скорости она увеличивается лавинообразно и при 50 км/ч составляет уже 85%.

И это не измышления экспертов, а один из секретов нулевой смертности на дорогах в перечисленных нами странах: разрешенная скорость там в городе – 30 км/ч против российских 60-80-90 км/ч.

По данным ЦОДД, к примеру, большинство ДТП с тяжелыми последствиями произошли на дорогах Москвы как раз с разрешенной скоростью 60 км/ч. И каждая третья авария – с превышением скорости.

– Для того, чтобы амбициозные планы по снижению смертности на дорогах в России осуществились, предлагаю перенять европейский опыт в плане противодействия нарушению скоростного режима, – говорит Дмитрий Давыдов.

Поручить контроль новым технологиям

С июля следующего года в странах ЕС любые новые модели авто должны быть снабжены системой интеллектуального ассистента скорости (Intelligent Speed Assistant – ISA). А с лета 2024-го в Евросоюзе будет полностью запрещена продажа и регистрация машин без оснащения такой системой. ISA включена в новые европейские стандарты безопасности на дорогах.

Надо сказать, что многие производители уже не первый год оснащают некоторые модели «умными помощниками», не позволяющими водителю нарушать скоростной режим. Такие машины, к слову, продаются и в России. Только пока их мало. В 2015-м система дебютировала на Ford S MAX (до этого ее ставили и на некоторые модели Ford Mondeo), в 2016-м было объявлено, что внедорожник Range Rover 2017 модельного года британцы (компания Jaguar Land Rover) оборудовали в том числе и ISA. Ставят эту систему и на некоторые модели Volvo, Hyundai и т.д.

Что она из себя представляет? Все очень просто. Нечто похожее мы видим, когда едем по навигатору Яндекс: как только превышаем разрешенную скорость перед камерой, навигатор предупреждает водителей об этом.

Система ISA, впрочем, сложней. Она использует видеокамеру для считывания дорожных знаков и/или подключенную через GPS базу данных ограничений скорости. Как правило, система ISA выполняет предупредительную функцию (издает каскадное звуковое или вибрирующее предупреждение), но в некоторых версиях может и ограничить мощность двигателя, предотвращая ускорение выше лимита (легкий обратный толчок педали газа), или автоматически постепенно снижая скорость.

В последних двух случаях система вмешивается в процесс вождения, но водитель всегда имеет возможность обойти ограничение – просто нажав педаль газа немного глубже (опция предусмотрена для экстренных случаев).

– Таким образом, ассистент скорости призван помочь водителю контролировать скоростной режим и стимулировать его не идти на сознательное нарушение, – заключает Дмитрий Давыдов.

«Умный помощник» – на каждую машину

– Я предлагаю на законодательном уровне установить обязательное оснащение всех автомобилей аналогичными системами интеллектуального ассистента скорости, – предлагает предприниматель. – Такое оборудование может быть как встроенным в заводскую комплектацию автомобиля, так и установленным специализированными сервисными компаниями. Отсутствие ISA или управление автомобилем с заведомо неисправной системой должно квалифицироваться как нарушение требований к надлежащему техническому состоянию, за что законом предусмотрен штраф.

Дмитрий Давыдов считает, что справедливо было бы дать возможность рынку подстроиться под новый техрегламент, а для этого – и установить срок в 3-4 года после выхода закона, в течение которого за отсутствие на авто системы ISA штрафов не будет. Но после этого уже не регистрировать новые машины, если производитель не встроил в нее систему интеллектуального ассистента скорости.

Активист уверен: благодаря новации количество смертей и травм на дорогах России существенно сократится.

Кроме того, законопослушным водителям система поможет избежать штрафа, если превышение скорости произошло по неосторожности. А вот злостным нарушителям она спуску не даст.

– Ведь любое зафиксированное превышение скорости будет означать, что водитель специально решил действовать вопреки системе и нарушил правила дорожного движения с полным осознанием своего поступка и меры ответственности, учитывая всю строгость закона, – отмечает Давыдов. – Но нужна законодательная поддержка этих инициатив от государства.

Елена Вишнякова